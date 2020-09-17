Причины смерти Тесака установит экспертиза
Он пояснил, что изначально его клиенту предлагали забрать тело сына.
«Сегодня ему перезвонил судмедэксперт из Челябинска. Сказал, что назначена посмертная экспертиза тела для установления причины смерти, она займет пять дней», — рассказал адвокат.
Михальчик подчеркнул, что исследование не связано с уголовным делом, которое он просил завести накануне.
«Экспертиза пройдет не в рамках уголовного дела. Нам не сообщали, что оно возбуждено по какой-либо статье, такой информации нет», — подчеркнул адвокат. Он пояснил, что если это произойдет, то отца Максима признают потерпевшим.
Тело Максима Марцинкевича обнаружили в одиночной камере СИЗО-3 Челябинской области в минувшую среду, 16 сентября. Там он оказался во время этапирования в Москву. Свой десятилетний срок он должен был отбывать в карельской колонии строгого режима, но его отправили сначала в Красноярск, а потом в Новосибирск.
По словам адвоката осужденного Владимира Краснова, Тесака принуждали к даче показаний по новому делу, по которому его этапировали в столицу.
В региональном управлении ФСИН заявили, что предварительно в качестве причины смерти рассматривают суицид. Сейчас в СИЗО идет служебная проверка. Работу сотрудников изолятора проверяют представители прокуратуры и Следственного комитета.
Ранее в Следственном управлении СК по Челябинской области заявили, пока не видят оснований для возбуждения уголовного дела, так как смерть заключенного не носит криминального характера.
Адвокаты семьи Марцинкевича написали обращение к руководителю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой завести уголовное дело и взять его под личный контроль. Заявителем выступил отец умершего заключенного. Как ранее говорил адвокат Алексей Михальчик, у Максима не было суицидальных намерений, а на минувшей неделе он пожаловался на давление с требованиями взять на себя вину в преступлении, которого он не совершал.