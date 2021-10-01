Проведенные специалистами исследования не позволили выяснить причину смерти пожилой женщины и ее внучки, которые погибли после покупки арбуза в «Магните». Назначены дополнительные анализы.

Гистологическое и судебно-химическое исследования провели в Царицынском судебном морге, сообщил Telegam-канал Baza. Они не выявили следов отравляющих веществ в анализах бабушки и внучки. В причину смерти намерены вписать отравление неизвестным веществом.

Тем не менее судмедэксперты назначили дополнительные химические исследования.

Обвиняемого по делу о смертельном отравлении пожилой москвички и девочки-подростка арестовали до 10 ноября и поместили в СИЗО. Вину 39-летний мужчина не признает. Его адвокат заявил, что проводивший дезинсекцию в «Магните» сотрудник не должен был накрывать продукцию во время работ — это обязанность работников магазина.

Уголовное дело о гибели женщины и ее внучки в результате отравления возбудили по статье об оказании небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть человека. Членам одной семьи стало плохо после того, как они съели арбуз из «Магнита».

По предварительной версии экспертов, пенсионерка и подросток умерли из-за острого отравления химикатами.