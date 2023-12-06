06 декабря 2023, 16:52
Причиной поведения рязанского стрелка назвали конфликт с бывшей женой
Жена рязанского стрелка назвала причиной поведения мужа конфликт из-за детей
Супруга жителя Вологодской области, застрелившего полицейского под Рязанью, рассказала «360» о его непростых отношениях с бывшей женой. По ее словам, визит правоохранителей к мужу оказался связан с порочащим заявлением в МВД.
Ранее в среду стало известно, что 47-летний житель деревни Высокое Рязанской области устроил стрельбу из охотничьего ружья из окна дома, погиб полицейский.
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«Нервы сдали. Бывшая жена забрала у мужа трех детей, он не видит их с 2018 года. На него каждый день пишут заявления в полицию. Слышала, как муж кричал, чтобы его оставили в покое. Так понимаю, что полицейские прибыли с обыском по заявлению от бывшей жены. Потом приехали сотрудники МЧС, чтобы двери ломать, слышала хлопок», — рассказала она.
Жена стрелка отметила, что бывшая супруга мужчины не дает ему спокойно жить многочисленными заявлениями в полицию.
«Женщин ставят на пьедестал почета, на кого она тычет — туда все бегут на задних лапах. В 2019 году мужа осудили ее по заявлению, якобы он ее бил, но даже синяков не было. Когда человеку несправедливо обвиняют, то его это расстраивает. А еще когда забрали трех детей… Их жестко настраивают против него», — добавила женщина.
Позднее мужчину задержали, следователи завели уголовное дело. В прокуратуре по Московской области уточнили, что стрелок открыл огонь во время задержания.
Стрельба
Прокуратура РФ
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