14 июля 2023, 22:20
Причиной подрыва автомобиля в Белгороде мог стать бытовой конфликт
Следком возбудил уголовное дело после подрыва авто в Белгороде
Уголовное дело по факту покушения на убийство, совершенное общеопасным способом возбудили после подрыва автомобиля в Белгороде. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета.
«Следствие рассматривает в качестве приоритетной версии произошедшего бытовой конфликт», — передали в ведомстве.
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Машину подорвали на Железнодорожной улице в Белгороде. Взрывное устройство, предположительно, находилось под днищем авто, оно сдетонировало, когда транспорт начал движение. Пострадал водитель и 31-летняя женщина с трехлетним ребенком, которые проходили рядом.
«С полученными травмами различной степени тяжести пострадавшие были госпитализированы в медицинские учреждения», — сказали в СК РФ.
Пациентов доставили в городские больницы с осколочными ранениями нижних конечностей. В случае необходимости их могут отправить в медицинские учреждения столицы, сообщал губернатор области Вячеслав Гладков.
Расследование продолжается: назначен ряд экспертиз, на месте происшествия продолжают работать криминалисты. Угрозы для жителей соседних домов и квартир нет.
Ранее ВСУ забросали взрывчаткой с беспилотников два района в Белгородской области. По предварительным данным, никто из жителей не пострадал.
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