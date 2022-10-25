Причастных к взрыву в Мелитополе людей зафиксировала камера видеонаблюдения | 360°

Криминал 25 октября 2022, 18:30 Причастных к взрыву в Мелитополе людей зафиксировала камера видеонаблюдения Замглавы ГСА Рогов: устроившие взрыв в Мелитополе попали на кадры видеонаблюдения РИА "Новости"

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Люди, которые причастны к взрыву у медиахолдинга в Мелитополе, попали на кадры видеонаблюдения. Их разыскивают по ориентировкам, заявил член главного совета администрации (ГСА) Запорожской области Владимир Рогов.

«Злоумышленники попали на видеокамеры, потому что есть видеонаблюдение. И сейчас по ориентировкам их ищут, чтобы схватить», — сообщил Рогов в эфире Первого канала.

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Теракт в Мелитополе произошел утром 25 октября. Около 08:40 у медиахолдинга взорвали автомобиль. Ударная волна разбила окна и двери на нескольких этажах здания. Пострадали шесть мирных жителей, среди них 12-летний ребенок. После случившегося телеканал «ЗаТВ» и радиостудия продолжили работу.

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Следственный комитет России сообщил, что злоумышленники применили самодельную взрывчатку. СК поможет в установлении и поиске причастных лиц, сообщал RT.