Криминал 09 февраля 2023, 09:24 Причастных к убийствам представителей властей Бердянска задержали в Запорожской области Спецслужбы сообщили о задержании подозреваемых в убийствах властей Бердянска

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Правоохранительные органы задержали в Запорожской области группу преступников, причастных к убийствам представителей властей Бердянска. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя спецслужб.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий на территории Запорожской области силовыми структурами были установлены исполнитель и соучастники убийства заместителя начальника ГИБДД Бердянска Александра Колесникова и покушения на убийство коменданта Бердянска Артема Бардина», — сказано в сообщении.

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Уточняется, что группа замешана в подготовке убийства заммэра Бердянска Олега Бойко и его жены, а также связана со взрывом в офисе партии «Единая Россия» в этом городе. Семью Бойко убилив сентябре 2022 года, тела нашли недалеко от их дома.

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Колесников погиб в конце августа прошлого года. Он получил осколочные ранения в результате взрыва, которой прогремел около оздоровительного центра «Криворожский горняк». Преступники закрепили взрывное устройство на высоте свыше трех метров рядом с учреждением.