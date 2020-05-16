Причастных к публикации фото нацистов на сайте «Бессмертного полка» нашли и привлекли к ответственности

Следователи привлекли к уголовной ответственности причастных к публикации фото нацистов на сайте «Бессмертного полка». Их четыре человека. Живут они в разных городах России. Одного ранее уже судили за экстремизм.

«В ходе следствия установлены личности причастных к совершению указанных преступлений лиц, находящихся на территории Российской Федерации. Среди них Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда, а также Вячеслав Круглов из Ульяновска», — сообщила пресс-служба СУ СК РФ.

Против них возбудили уголовные дела, следователи провели обыски и начали допросы. Изъятые материалы и компьютеры говорят о том, что все четверо состояли в одних и тех же группах в соцсетях. Круглова в 2017 году осудили за экстремизм, а в 2018 — за кражу.

В рамках предварительного следствия установили причастных к реабилитации нацизма иностранцев. Среди них есть граждане Украины и Эстонии.

По предварительным данным, эти люди причастны к публикации в открытом доступе в рамках проекта «Бессмертный полк» фото Гиммлера и Гитлера в анкетах ветеранов Великой Отечественной войны. Первого назвали полковником Алексеевым, а второго подписали как Гитле Адоль Алоисо.