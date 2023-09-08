Криминал 08 сентября 2023, 23:53 Причастных к массовому отравлению шаурмой задержали в Курске СК: в Курске задержали четверых причастных к массовому отравлению шаурмой unsplash.com

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Правоохранители задержали в Курске четырех человек, причастных к массовому отравлению шаурмой во Льгове. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

В настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения задержанным и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Уточняется, что следователи установили причастность к случившемуся четырех человек — владельца киоска, где потерпевшие купили шаурму, двух поваров и их помощника.

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Накануне следователи возбудили уголовное дело по факту смерти девушки из-за отравления фастфудом. У пострадавших, в числе которых 22 человека, выявили токсикоинфекцию, причиной которой стал стафилококк.

Работу торгового предприятия приостановили. Роспотребнадзор отобрал для проверки 12 проб сырья продукции и по 30 смывов на бактериологические и вирусологические показатели.