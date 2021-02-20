Причастную к 10 убийствам банду задержали в Подмосковье

Сотрудники МВД и ФСБ задержали в Подмосковье банду, которую подозревают в серии убийств. По предварительной информации, подозреваемые совершили не менее 10 преступлений с 2000 по 2019 год. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Ведомство опубликовало кадры с задержаниями.

На опубликованных кадрах видно, как один из подозреваемых лежит на полу с заведенными за голову руками. На следующих кадрах силовики заходят в квартиру, где задерживают еще одного подозреваемого.

Оперативники установили личности 12 участников группы, которых подозревают в 10 убийствах, совершенных с 2000 по 2019 годы в Московской, Костромской и Ярославской областях.

Всех своих жертв злоумышленники расстреливали. Центральный главк Следственного Комитета завел уголовное дело по статье «Бандитизм».

Оперативники задержали предполагаемого организатора и семерых участников банды. В ходе проведенных обысков у них изъяли боеприпасы и взрывчатку. В данный момент правоохранители проводят следственные действия для задержания других участников группы. Подозреваемых суд отправил под стражу по ходатайству следователей.