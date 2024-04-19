19 апреля 2024, 15:30
Причастного к распространению вредоносного ПО задержали в Москве
ФСБ задержала москвича за распространение вредоносного ПО
Правоохранители пресекли деятельность москвича, причастного к распространению вредоносного программного обеспечения (ПО). Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Москве и Подмосковью.
Житель столицы находил покупателей вредоносного ПО через администрируемый им сайт. Для приобретения программы клиенту нужно было связаться с владельцем ресурса в мессенджере Telegram. После получения информации об оплате продавец отправлял пользователю файл с программой, ключ активации и пояснительное видео.
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«В отношении москвича следственной службой управления возбуждено уголовное дело», — сообщили в ведомстве.
Предполагаемому злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.
Во вторник сотрудники ФСБ по Москве и Подмосковью пресекли деятельность этнической банды, вымогавшей деньги у руководителя строительной организации. В отношении членов группировки возбудили уголовное дело.
Уголовное дело
ФСБ
Москва
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