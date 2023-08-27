Криминал 27 августа 2023, 17:31 Причастного к покушению на военкора в Херсонской области задержали ТАСС: причастного к покушению на военкора в Херсонской области задержали РИА «Новости»

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Украинского наводчика, который передавал ВСУ информацию для удара по автомобилю журналиста News Front с позывным Лекс в Херсонской области, задержали российские силовики. Об этом ТАСС рассказали представители агентства.

Украинские боевики с FVP-дрона сбросили на машину журналиста разрывной снаряд.

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«Спустя короткое время военкор сообщил о том, что силовыми структурами РФ оперативно был задержан наводчик, который дал координаты машины ВСУ», — отметил собеседник ТАСС.

Ранее о покушении на журналиста рассказал врио главы Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, если российский журналист «выбесил» украинское руководство, значит, он «делает все правильно».