27 августа 2023, 17:31
Причастного к покушению на военкора в Херсонской области задержали
ТАСС: причастного к покушению на военкора в Херсонской области задержали
Украинского наводчика, который передавал ВСУ информацию для удара по автомобилю журналиста News Front с позывным Лекс в Херсонской области, задержали российские силовики. Об этом ТАСС рассказали представители агентства.
Украинские боевики с FVP-дрона сбросили на машину журналиста разрывной снаряд.
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«Спустя короткое время военкор сообщил о том, что силовыми структурами РФ оперативно был задержан наводчик, который дал координаты машины ВСУ», — отметил собеседник ТАСС.
Ранее о покушении на журналиста рассказал врио главы Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, если российский журналист «выбесил» украинское руководство, значит, он «делает все правильно».
Беспилотники
Херсонская область
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