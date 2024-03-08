Криминал 08 марта 2024, 20:19 Причастного к обстрелу Лисичанска офицера ВСУ объявили в розыск в России МВД РФ объявило в розыск офицера ВСУ Родина, причастного к обстрелу Лисичанска РИА «Новости»

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Подполковника ВСУ Евгения Родина объявили в розыск в России. Информация об этом появилась на сайте МВД.

Родина разыскивают по статье Уголовного кодекса, на сайте не указано, по какой именно.

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Ранее Следственный комитет сообщил, что подполковнику ВСУ Евгению Родину и полковнику ВСУ Сергею Савченко предъявят обвинения по делу об обстреле Лисичанска в феврале этого года, когда погибли 29 человек.

Пекарню в Лисичанске обстреляли 3 февраля, ВСУ использовали РСЗО HIMARS. Под обстрелом погиб министр чрезвычайных ситуаций ЛНР Алексей Потелещенко. Среди погибших были дети и беременная женщина.

Удар по Лисичанску назвали террористическим актом и военным преступлением, направленным на уничтожение мирных граждан.