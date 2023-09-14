Криминал 14 сентября 2023, 14:02 Причастного к блокаде Крыма члена нацбата задержали в Херсонской области ФСБ: в Херсонской области задержали устроившего блокаду Крыма члена нацбатальона РИА «Новости»

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Подозреваемого в причастности к деятельности «Крымско-татарского батальона имени Номана Челебиджихана»*, который устроил блокаду российского полуострова, задержали в Херсонской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ России.

«Задержан гражданин Украины 1968 года рождения, причастный к деятельности незаконного вооруженного формирования, запрещенного на территории Российской Федерации», — подчеркнули в ведомстве.

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В ФСБ указали, что мужчина вступил в нацбатальон, который занимался блокадой Крыма, попытками нарушить целостность России и борьбой за возвращение полуострова в состав Украины.

В отношении задержанного следователи возбудили уголовное дело по статье об участии в незаконном вооруженном формировании. Злоумышленнику грозит тюремный срок от восьми до 15 лет.

Накануне в Крыму задержали еще одного участника этого же нацбатальона.

*Признан террористическим и запрещен в РФ.