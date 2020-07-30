Президента «Нобель Ойл» задержали по подозрению в крупном мошенничестве

«Поступили ходатайства следствия об избрании в отношении Гуревича Григория Семеновича и Шаповалова Сергея Николаевича меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 20 августа», — рассказала агентству пресс-секретарь Басманного суда Ирина Морозова.

Задержанный находится в СИЗО. При этом подробности уголовного дела пока неизвестны. Заседание суда по избранию меры пересечения состоится в ближайшее время. Морозова отметила, что оба фигуранта обвиняются в преступлении по статье за мошенничество в особо крупном размере.

Ранее по решению Тверского суда была арестована экс-замминистра науки и высшего образования России Марина Лукашевич и бывший глава департамента ведомства Михаил Попов. Следствие подозревает обоих в мошенничестве с госконтрактами на 50 миллионов рублей. При этом Лукашевич заявила, что не признает вину.