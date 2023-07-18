Криминал 18 июля 2023, 23:42 Президента банка «Югра» Нефедова отправили в СИЗО Суд отправил в СИЗО президента банка «Югра» Нефедова по делу о растрате миллиардов рублей РИА «Новости»

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Президента банка «Югра» Алексея Нефедова отправили в СИЗО из-за воспрепятствования по делу о растрате более 23 миллиардов рублей. Такое решение вынес Замоскворецкий суд Москвы, сообщил ТАСС.

Изначально мера пресечения топ-менеджеру ограничивалась запретом определенных действий, но ее ужесточили до заключения под стражу сроком до 30 сентября.

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«Постановлением Замоскворецкого районного суда Москвы мера пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Нефедова в связи с его воспрепятствованием производству по делу изменена на заключение под стражу, срок которой установлен на три месяца, то есть до 30 сентября 2023 года», — сообщил представитель Замоскворецкого суда.

Кроме Нефедова, по делу о многомиллиардной растрате проходят бенефициарный владелец банка Алексей Хотин, председатель правления Дмитрий Шиляев и директор филиала в Москве Нина Чернова.

Фигурантов обвиняют в растрате имущества кредитного учреждения в особо крупном размере. По версии следствия, владелец банка Хотин в 2014 году создал и возглавил преступную группу, куда вовлек Шиляева и других лиц, назначив их на руководящие должности в организации.

С 2014 по 2017 года они похитили 23,6 миллиарда рублей, выдавая заведомо невозвратные кредиты компания, подконтрольным Хотину. Центробанк в июле 2017 года отозвал у банка лицензию. Организацию признали банкротом.

Ранее сообщалось, что Замоскворецкий суд Москвы взыскал с бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина свыше 192 миллиардов рублей по делу о неуплате налогов и 100% подконтрольной ему группы компаний «Русь-Ойл».