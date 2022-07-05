Замначальника Крымской таможни обвинили в превышении полномочий

В Крыму возбудили дело против замначальника Крымской таможни — начальника отдела тылового обеспечения. Его обвинили в превышении должностных полномочий при работе с госконтрактом на капремонт ведомственного здания в Евпатории, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СКР по Республике Крым и Севастополю.

В марте прошлого года учреждение заключило с компанией госконтракт на ремонт ведомственного здания в Евпатории, в июне 2021 года — с начальником отдела строительного контроля по объектам капитального строительства АО «Служба технического надзора» для строительного контроля ремонтных работ. Фактически Стройнадзор работы не принял и акты не подписал. Однако, зная об этом, замначальника таможни подписал акты о приеме работ — и подрядчик получил деньги.

«В то же время, согласно результатам экспертизы, стоимость фактически не выполненных работ по госконтракту превысила 3,5 миллиона рублей», — сообщили в Следкоме.

Чиновника обвинили в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями, директора компании — в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, в особо крупном размере. К расследованию подключились УФСБ России по Республике Крым и Севастополю и отдел по противодействию коррупции Крымской таможни. Обвиняемые признали вину. Их отправили под домашний арест.

В Воронеже фигурантом дела о получении взятки стал бывший начальник пожарной части, сообщило РИА ФАН. Он получал зарплату за своего подчиненного.