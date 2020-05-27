Преступный «кол-центр» развел россиян на 20 млн рублей. Полиция задержала воров

Мошенники в Петербурге своровали 20 миллионов рублей с банковских счетов россиян путем SMS-рассылки. Они написали специальную программу для рассылки, четко распределили роли и каждую неделю перебирались на новую съемную квартиру.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, задержаны пять человек. По данным полиции, они рассылали людям SMS с текстом «Ваша карта заблокирована. Для получения информации необходимо связаться по телефону…» Граждане перезванивали по указанным номерам. На том конце провода им представлялись сотрудниками безопасности банка и просили сообщить все реквизиты счета. Доверчивые граждане выкладывали всю информацию и лишались денег.

Сообщения рассылала специальная программа, которую написали двое участников группы. Еще один человек раздобыл пять тысяч SIM-карт, оформленных на несуществующих лиц. Каждые три-пять дней «кол-центр» переезжал на очередную съемную квартиру.

По оперативной информации, жертвами стали около 200 человек. Общая сумма ущерба составила порядка 20 миллионов рублей. В отношении подозреваемых возбудили уголовные дела по части третьей статьи 158 УК РФ «Кража».