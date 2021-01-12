Преступную группу из Алтая посадили за вымогательства и похищения военных

«В суде установлено, что 11 жителей Алейска причастны к 37 эпизодам преступлений против военнослужащих контрактной службы войсковой части. Речь идет о мошенничествах, грабежах, вымогательстве, похищениях людей», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в период с 2014 по 2015 год гражданские угрожали военным насилием и требовали деньги. Суммы варьировались от 2,5 до 120 тысяч рублей. Были случаи, когда злоумышленники похищали военных и избивали их. По данным следствия, от их действий пострадали более 30 человек.

Преступная деятельность задержанных была пресечена в августе 2015 года, тогда один военнослужащий написал в полицию заявления. Все остальные эпизоды были выявлены уже в ходе расследования.

В результате руководителя организованной преступной группы приговорили к 12 годам лишения свободы, другим членам группы назначено от 8,5 до 12 лет лишения свободы. Конкретный срок зависит от характера и степени участия в совершенных преступлениях. Остальные осужденные будут отбывать наказание в тюрьме от 2,6 до 6,4 лет.