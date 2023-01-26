Криминал 26 января 2023, 17:45 Преступницу, скрывавшуюся от правоохранителей 9 лет, задержали в Ленобласти

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В Ленинградской области правоохранители задержали женщину, которая более девяти лет скрывалась от следствия. В 2019 году суд заочно осудил ее за хранение наркотиков в крупном размере, написал сайт Neva.Today.

Как сообщили в пресс-службе УФСИН РФ по Петербургу и Ленобласти, обвиняемая постоянно меняла место жительства в Ленинградской области. Ее удалось задержать в поселке городского типа Назия.

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Женщину приговорили к 10 годам колонии.