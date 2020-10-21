Преступников, продавших поддельные сигареты на 300 млн рублей, выявили в России

ФСБ совместно с МВД и СК задержали лидеров и активных участников преступного сообщества, которые продавали поддельные сигареты. Как сообщили в ЦОС ФСБ, их выручка составила более 300 миллионов рублей.

«ФСБ РФ во взаимодействии с МВД и Следственным комитетом России на территории Ярославской области пресечена противоправная деятельность межрегионального преступного сообщества, специализировавшегося на незаконном приобретении, хранении и сбыте немаркированных табачных изделий в особо крупном размере», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники ФСБ обнаружили более миллиона пачек немаркированных сигарет по адресам проживания подозреваемых и на складах. Общая сумма изъятой продукции составляет порядка 30 миллионов рублей. Там же правоохранители нашли денежные средства, в том числе в иностранной валюте. Всего они обнаружили около 30 миллионов рублей.

Сигареты незаконно продавали участники сразу трех преступных групп. Они реализовывали свою продукцию в 11 регионах России —на территории Ярославской, Волгоградской, Астраханской, Брянской, Смоленской, Томской, Ивановской, Владимирской, Воронежской областей, в Республике Дагестан и в Ставропольском крае. С 2018 года им удалось продать табака и сигарет на 300 миллионов рублей.