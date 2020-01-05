Преступники в Ингушетии разрушали древние башни и торговали арками с петроглифами

«Хочу довести до вас информацию о ситуации с разрушениями башен на территории Джейрахско-Ассинского историко-архитектурного и природного музея-заповедника Ингушетии и вывозу арочных камней с петроглифами, ингушской символикой из республики. Задержаны те, кто продавали их, перевозили в Чечню. Пока не хочу называть их фамилии. Задержанных двое», — произнес Даскиев.

Он пообещал в скором времени обнародовать имена преступников, которые нанесли весомый урон культурным и историческим памятникам. По словам главы тейпов, продававшие камни злоумышленники не рассчитали, что наносимый ими урон по культурному наследию республики вызовет настолько большой резонанс.

Родственники виновных пообещали заняться восстановлением всех разрушенных башен. Как рассказал член совета тейпов, археологический центр и историко-архитектурный и природный музей-заповедник располагают точными сведениями о размерах, датировке и петроглифах всех арок, которые были украдены.