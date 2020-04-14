Преступники украли из дома агента Малкина перстень за победу в Кубке Стэнли

Дом агента Малкина Геннадия Ушакова в Подмосковье ограбили. Преступники вынесли деньги, ювелирные украшения и самое ценное — именной перстень за победу в Кубке Стэнли — 2016. Сам Ушаков был в этот момент в США.

«Меня ограбили в середине февраля. Не буду говорить о всем ущербе. Самое неоценимое из украденного — перстень за победу в Кубке Стэнли 2016 года, Евгений Малкин и Сергей Гончар сделали мне его именным после победы в НХЛ», — рассказал порталу Sроrt24 Ушаков.

Собеседник поделился соображением, что его дом ограбили по наводке, хотя и перевернули все вверх дном, чтобы скрыть истинные цели. Ушаков носит такой же перстень за 2017 год, а за 2016 год хранился в коробке у него дома. Он выразил сожаление, что перстень, могли просто выкинуть, так как он именной и при попытке его продать можно попасться.

Геннадий Ушаков — советский и российский хоккеист, который в конце 1990-х годов стал агентом. С нападающим «Питтсбург Пингвинз» Евгением Малкиным он познакомился в 2001 году в Нижнекамске, когда приехал смотреть финал игр игроков 1986 года рождения.