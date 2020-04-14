Преступники обокрали дом агента Евгения Малкина

В момент совершения ограбления агент находился в США. Злоумышленники взломали дверь его коттеджа и вынесли из дома деньги и ювелирные украшения.

Ушаков рассказал, что кража со взломом произошла 19 февраля, а он вернулся в Москву 6 марта.

«Мне сказали, что там было 4 человека в масках, сам я этих записей еще не видел, ущерб сразу установили. Мне сотрудники полиции сказали, что вероятность раскрытия высокая, 49% преступлений они раскрывают. Но мне почему-то кажется, что я окажусь в числе других 51%», — поделился агент.