Преступник в медицинской маске украл у мужчины сумку с 5 млн рублей в Новороссийске

Мужчина в медицинской маске избил прохожего и украл у него сумку, в которой находились пять миллионов рублей в Новороссийске. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД по региону.

По словам очевидцев, все произошло так быстро, что другие приметы преступника никто рассмотреть не успел. Тем не менее, подозреваемого задержали. Оказалось, что он долгое время выслеживал потерпевшего, поэтому знал, когда у него при себе будет крупная сумма.

Теперь злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.