Преступник в Кировe обокрал магазин, пока продавец спал. Видео

Рано утром в Кирове обокрали круглосуточный магазин. Туда вошел грабитель, который унес деньги из кассы, пока находившаяся в помещении продавщица спала.

Как сообщили в региональном УМВД, ЧП произошло в одном из магазинов на улице Ленина. На место выехали следователи, они забрали видео с камер наблюдения. Известно, что преступник зашел в торговую точку около 04:00.

На кадрах видно, как мужчина нашел ключ от решетки, которой огорожена территория продавца. Он прошел за прилавок, где находилась спящая сотрудница, открыл кассу и достал оттуда 12 тысяч рублей. После этого вор вышел из магазина и скрылся.

Полиция нашла грабителя. Им оказался кировчанин 1989 года рождения. Его задержали. В ходе допроса он признал свою вину. В его отношении открыли уголовное дело о краже и незаконном проникновении в помещение. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.