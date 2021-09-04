Преступник с гранатой вынес из банка в Ленобласти 1,5 млн рублей. Перед этим он дождался своей очереди по талону

Полиция задержала подозреваемого в ограблении банка в Ленобласти. Мужчина пришел в офис финансовой организации с пистолетом и гранатой, встал в очередь по электронному талону, а потом потребовал от кассира отдать ему деньги.

Добычей налетчика стали 1,5 миллиона рублей. Преступление было совершено 2 сентября. Уже сегодня его поймали правоохранители, сообщила «Фонтанка» со ссылкой на региональный главк МВД.

По данным издания, подозреваемым оказался 56-летний житель Новгородской области. Во время ограбления он прятал свое лицо под солнечными очками и медицинской маской. На руки преступник надел перчатки. Деньги грабителю отдали в черном пакете, который он передал операционистке. Сколько он успел потратить за то время, пока его искали, в полиции не уточнили.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о разбое. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

Ограбление попало на камеры внешнего наблюдения. Видео опубликовал телеканал РЕН ТВ.