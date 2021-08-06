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    06 августа 2021, 15:15

    Преступник из колонии в Новосибирске получил еще 3 года за пропаганду терроризма

    Арина Бобкова

    Первый Восточный окружной военный суд приговорил к трем годам заключения иностранца за пропаганду терроризма. Об этом сообщили Nation News.

    На данный момент мужчина уже отбывает срок за разбой в новосибирской колонии. Находясь в заключении, он создал религиозно-экстремистскую ячейку, в которой осуществлялась пропаганда террористической деятельности.

    Заключенный призывал людей уезжать в Сирию после выхода из тюрьмы и присоединяться к боевикам. Кроме того, он проповедовал заключенным идеологию радикального ислама.