Преступник из колонии в Новосибирске получил еще 3 года за пропаганду терроризма

Первый Восточный окружной военный суд приговорил к трем годам заключения иностранца за пропаганду терроризма. Об этом сообщили Nation News.

На данный момент мужчина уже отбывает срок за разбой в новосибирской колонии. Находясь в заключении, он создал религиозно-экстремистскую ячейку, в которой осуществлялась пропаганда террористической деятельности.

Заключенный призывал людей уезжать в Сирию после выхода из тюрьмы и присоединяться к боевикам. Кроме того, он проповедовал заключенным идеологию радикального ислама.