Преступная группа сбыла сильнодействующие препараты через краснодарские аптеки

В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении членов преступной группы, которые занимались сбытом сильнодействующих препаратов через аптеки. Об этом сообщил «Царьград».

Отмечается, что во время обыска у руководителя группы обнаружили две коробки с препаратами, печати больниц и пустые бланки отчетности. Кроме того, на территории его склада нашли бухгалтерскую документацию и 13 коробок с лекарствами.

«Обследовали полицейские и три аптеки. Там были задокументированы факты реализации прегабалина и тропикамида без назначения врача», — рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

По делу проходят восемь человек в возрасте от 28 до 52 лет. Один подозреваемый находится под домашним арестом. Других заключили под стражу.