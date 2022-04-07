Преступления нацистов в Орловской области признают геноцидом

Прокуратура Орловской области направила в суд заявление о признании преступлений гитлеровских нацистов в регионе в период Великой Отечественной войны геноцидом советского народа. Об этом сообщили на сайте Генпрокуратуры РФ.

По поручению генпрокурора Игоря Краснова в суд направили заявление о признании вновь выявленных преступлений, совершенных немецкими нацистами под Орлом, военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцидом советского народа.

Прокуроры изучили архивные документы и материалы по вскрывшимся фактам массовых захоронений мирных жителей и военнопленных времен ВОВ в районе деревень в Шаблыкинском, Должанском и Знаменском районах Орловской области.

В Орловской области в период временной оккупации фашисты формировали карательные батальоны, которые занимались массовыми убийствами людей и военнопленных, пытками и истязаниями. Жертвами нацистов в регионе за время оккупации стали более 421 750 человек, не менее 56 400 человек отправили на каторжные работы в Германию.