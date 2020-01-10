Преступлений в IT-сфере стало больше на 70% за 2019 год

Мошенники стали совершать на 70% больше преступлений в течение девяти месяцев 2019-го. Злоумышленники орудовали в IT-сфере, в частности совершали махинации со смартфонами и банковскими картами.

«За девять месяцев 2019 года сотрудниками органов внутренних дел зарегистрировано 201,7 тысячи преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий», — приводит сообщение пресс-центра МВД России ТАСС.

В пресс-центре подчеркнули, что такой показатель на 70,3% выше, чем было обнаружено за такой же период 2018-го. При этом мошенники чаще всего используют в своих преступлениях мобильную связь, интернет и банковские карты россиян.

Всего сотрудникам полиции удалось выявить 14,2 тысячи злоумышленников, которые использовали информационно-телекоммуникационные технологии и совершили 66,8 тысячи краж.

Ранее в пресс-службе Сбербанка предупредили россиян, что мошенники активизируются к моменту завершения праздничных дней. Они начинают обзванивать клиентов банков и пытаются выяснить личные данные. В связи с этим необходимо быть крайне внимательными и осторожными.