Пресненский суд проведет первое заседание после госпитализации Михаила Ефремова. Онлайн-трансляция

На 12 августа назначено очередное заседание по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Накануне слушание не состоялось, актера увезли в больницу. Корреспондент «360» находится у здания Пресненского суда и следит за происходящем.

Михаил Ефремов вечером 8 июня, будучи в нетрезвом состоянии, врезался в фургон курьера Сергея Захарова на Смоленской площади в Москве. Захарова в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу, но врачи не смогли его спасти.

Ефремова задержали, а потом отправили под домашний арест. Процесс над ним начался в августе. Одно из слушаний должно было пройти 11 августа. На нем должны были допросить актера. Однако еще до начала заседания он чувствовал себя плохо: в здание Пресненского суда артист входил при поддержке других людей. Чуть позже ему вызвали скорую помощь и увезли в Боткинскую больницу. Слушание перенесли на 12 августа.

По последний информации, Ефремов находится в нейрореанимации. Врачи поставили ему предварительный диагноз — «инсульт». Его состояние стабильно.