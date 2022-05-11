Преподавательниц из Пензы приговорили к условному заключению за взятку

Двоих преподавательниц из Пензы приговорили к условному заключению за получение взяток. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс».

Сотрудники органов выяснили, что 59-летняя преподавательница в мае 2020 года за деньги проставила студентам оценки за курсовые проекты без проверки.

В дальнейшем они установили, что еще одна 57-летняя сотрудница получала взятки от студентов за зачеты и оценки на экзаменах. Одна из злоумышленниц смогла «заработать» около 260 тысяч рублей, вторая — более 100 тысяч рублей.

Женщин приговорили к 4,5 годам заключения условно с испытательным сроком три года.