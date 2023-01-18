Криминал 18 января 2023, 16:47 Преподавателя физкультуры из Ростова-на-Дону приговорили к штрафу за взятку

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Преподавателя физкультуры из Ростова-на-Дону обязали выплатить штраф за 98 эпизодов получения взятки. Об этом сообщил rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу судов Ростовской области.

Как установили следователи, злоумышленник, будучи преподавателем физической культуры в институте водного транспорта имени Седова, брал взятки от студентов. За деньги он ставил им «отлично» без сдачи экзамена. Всего он совершил 98 аналогичных преступлений.

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Свою вину мужчина признал. Его обязали выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

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