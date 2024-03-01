Криминал 01 марта 2024, 04:01 Преподаватели петербургского вуза присвоили более 8 млн рублей «Коммерсант»: 4 преподавателей военно-космической академии арестовали РИА «Новости»

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Четыре преподавателя Военно-космической академии имени Можайского создавали фиктивные места среди разработчиков опытно-конструкторских работ (ОКР). Об этом сообщил «Коммерсант».

В преступную группу входили два преподавателя и два начальника кафедр военного вуза. По предварительным данным, в рамках контрактов по ОКР «СПО-ЦУиМ» и «Прима-ВКА-ЭП», подозреваемые включили в число соисполнителей проектов более 80 работников научно-учебного центра вуза. Однако эти сотрудники никогда не участвовали в работах.

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По данным следствия, в результате махинаций преступная группа успела присвоить 8 444 444 рубля. Задержанные сотрудники военно-космической академии признали свою вину, их отправили под домашний арест.

Ранее стало известно, что прокурор запросил для бывшего заместителя министра просвещения Марины Раковой восемь лет тюрьмы. Чиновницу обвинили в хищении бюджетных средств Фонда новых форм развития образования.