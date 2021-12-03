Преподаватель техникума в Кургане обвинил коллегу в избиении. Причиной стали пропавшие ключи от кабинета

Преподаватель техникума в Кургане заявил, что его едва не убили. Он обвинил в этом свою коллегу — однако она рассказала совсем другую историю. По ее словам, педагог начал вести себя странно и кричать, что его убивают — хотя его никто не трогал. «360» пообщался с участниками конфликта.

О нападении в полицию сообщил бывший преподаватель английского языка Михаил Ломов. Он поделился, что в тот момент еще работал в техникуме, и у него возникла ссора с коллегой Еленой — по совершенно глупому поводу.

«Она потеряла ключи от моего кабинета. Из-за чего я не мог начать свои занятия. И отказалась в этом признаться, хотя были свидетели того, как она брала ключи. В результате я сказал завучу: значит она врет», — рассказал Михаил.

Он заверил, что после этого Елена стала вести себя крайне агрессивно по отношению к нему. Однако основная часть конфликта, по словам Ломова, произошла позже: о н закончил работу в колледже и собирался домой, когда его встретила угрожающего вида компания.

«Когда пара закончилась, я вышел на крыльцо, где меня поджидали она и несколько лиц уголовной внешности. Увидев меня, она сказала: „Вот он идет, давай, Саша!“ Ее муж схватил меня за горло одной рукой и стал бить другой. Били по груди, спине и голове», — рассказал Михаил. Потом он пытался добиться наказания для обидчиков, но ни в колледже, ни в полиции реагировать на это не стали.

Сама же Елена рассказывает совсем другую версию события. Она не отрицает, что ее муж в тот день действительно подъезжал к техникуму. Однако драки у дверей не было. Ее супруг хотел поговорить с обидчивым коллегой жены, а тот стал вести себя странно.

«Муж его окликнул, он сначала вроде стал подходить, а потом начал махать руками, кричать „Меня убивают!“. Он рассылал детям сообщения, что я его избила, что муж его избил. Администрация готова показать письма, которые он и сейчас рассылает», — сетует Елена.

Директор техникума сказал «360», что сам не видел никакой драки и не может ничего по этому поводу сказать. Он отметил, что в отношении Ломова заведено дело, однако пояснять ничего не стал.