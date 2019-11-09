Преподаватель из СПбГУ прыгнул в Мойку с отрубленными женскими руками

Преподаватель одного из вузов в Санкт-Петербурге пытался утопить в реке Мойка рюкзак с двумя отрубленными женскими руками и травматическим пистолетом утром 9 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

Рюкзак не утонул: в него попал воздух, он вздувался и не шел ко дну. Поэтому 63-летний мужчина прыгнул в воду. Вскоре подозреваемого с уликами достали из воды.

Мужчину задержали на месте. Он заработал переохлаждение, его отвезли в больницу.

Следственный комитет России по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия.

"Пятый канал" назвал имя подозреваемого. Им оказался историк, один из основоположников движения военно-исторической реконструкции в России Олег Соколов. Сейчас он лежит в Мариинской больнице в тяжелом состоянии.

Соколов — обладатель ордена Почетного легиона степени кавалера, автор многочисленных монографий, посвященных истории Европы XVII–XIX веков. А еще он известен как преподаватель, который в 2018 году избил свою студентку-любовницу. Доцент поколотил ее, когда девушка решила с ним расстаться.