  • Преподаватель из СПбГУ прыгнул в Мойку с отрубленными женскими руками

    09 ноября 2019, 13:43

    Алена Макаренко

    Преподаватель одного из вузов в Санкт-Петербурге пытался утопить в реке Мойка рюкзак с двумя отрубленными женскими руками и травматическим пистолетом утром 9 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе СК.
    Преподаватель из СПбГУ прыгнул в Мойку с отрубленными женскими руками

    Рюкзак не утонул: в него попал воздух, он вздувался и не шел ко дну. Поэтому 63-летний мужчина прыгнул в воду. Вскоре подозреваемого с уликами достали из воды.

    Мужчину задержали на месте. Он заработал переохлаждение, его отвезли в больницу.

    Следственный комитет России по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия.

    "Пятый канал" назвал имя подозреваемого. Им оказался историк, один из основоположников движения военно-исторической реконструкции в России Олег Соколов. Сейчас он лежит в Мариинской больнице в тяжелом состоянии.

    Соколов — обладатель ордена Почетного легиона степени кавалера, автор многочисленных монографий, посвященных истории Европы XVII–XIX веков. А еще он известен как преподаватель, который в 2018 году избил свою студентку-любовницу. Доцент поколотил ее, когда девушка решила с ним расстаться.