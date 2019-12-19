Преподаватель академии ФСИН в Пскове сознался в убийстве женщины
Преступление произошло в ночь на 13 декабря, сообщили в пресс-службе СК РФ по Псковской области. Предполагаемый злоумышленник накинулся на 54-летнюю женщину с кулаками. От полученных повреждений она скончалась.
«Подозреваемый вывез тело потерпевшей в лесополосу за пределами города и закопал», — уточнили следователи.
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Спустя несколько дней мужчина явился с повинной и рассказал о том, что произошло.
Оказалось, что на убийство решился 39-летний преподаватель Псковского филиала академии ФСИН России. Его задержали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве.
В ближайшее время следствие намерено предъявить педагогу обвинение и ходатайствовать о его аресте.
Все обстоятельства совершенного преступления устанавливаются.