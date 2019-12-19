Преподаватель академии ФСИН в Пскове сознался в убийстве женщины

Жительница Пскова стала жертвой своего знакомого. Мужчина и женщина вместе выпивали, но потом между ними произошла ссора. Застолье закончилось походом в лес: там убийца решил спрятать тело.

Преступление произошло в ночь на 13 декабря, сообщили в пресс-службе СК РФ по Псковской области. Предполагаемый злоумышленник накинулся на 54-летнюю женщину с кулаками. От полученных повреждений она скончалась.

«Подозреваемый вывез тело потерпевшей в лесополосу за пределами города и закопал», — уточнили следователи.

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Спустя несколько дней мужчина явился с повинной и рассказал о том, что произошло.

Оказалось, что на убийство решился 39-летний преподаватель Псковского филиала академии ФСИН России. Его задержали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве.

В ближайшее время следствие намерено предъявить педагогу обвинение и ходатайствовать о его аресте.

Все обстоятельства совершенного преступления устанавливаются.