Предварительное заседание по делу расстрелявшего сослуживцев Шамсутдинова назначили на 29 сентября

Адвокат обвиняемого срочника Рамиля Шамсутдинова сообщил, что предварительное заседание второго Восточного окружного военного суда состоится 29 сентября. Прошлой осенью солдат устроил стрельбу в воинской части.

«Предварительное заседание по делу Рамиля Шамсутдинова назначено на 29 сентября», — рассказал ТАСС адвокат срочника Равиль Тугушев.

В октябре 2019 года Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу по своим сослуживцам. В результате погибли восемь человек. И еще два солдата получили ранения. Через несколько месяцев после трагедии Шамсутдинов написал открытое письмо, в котором попросил прощения у родных и близких погибших. Он также признался, что пошел на такой отчаянный шаг из-за многочисленных издевательств над ним. По словам обвиняемого, другого выбора у него не было.

В августе этого года адвокаты срочника попросили о суде присяжных.

По версии юристов, в деле всплыл еще один факт неуставных отношений и превышения должностных полномочий со стороны офицеров. Сейчас обвиняемый находится в СИЗО Читы.