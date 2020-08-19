Представившуюся сотрудницей ПФР женщину будут судить в Екатеринбурге. Она напала на пенсионера и ограбила его

Инцидент произошел в ноябре 2019 года. Подозреваемая в совершении преступления вместе с сообщником пришла в дом к пожилому мужчине. Она представилась сотрудницей Пенсионного фонда России, рассказала о некой надбавке и попросила достать все его деньги. Подельник отвлекал пенсионера, когда женщина попыталась деньги похитить.

Пенсионер это заметил и ухватился за сумку сообщника, который проволок его по полу до лестничной площадки. После этого женщина распылила в лицо старику перцовый раствор из баллончика. Задержали ее в марте 2020 года. Свою вину она полностью признала.

Судить ее будут в Верх-Исетском районном суде по части третьей статьи 162 УК РФ «Разбой». Ранее ее заочно осудили за кражу и грабеж, однако от суда она скрылась.