Представившийся иностранцем мошенник выманил у жительницы Пензы 700 тысяч рублей | 360°

Криминал 02 ноября 2022, 15:53 Представившийся иностранцем мошенник выманил у жительницы Пензы 700 тысяч рублей

Читать 360tv в

Жительница Пенза лишилась 700 тысяч рублей после знакомства в интернете. Собеседник представился обеспеченным ирландцем, сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на региональное УМВД.

Женщина рассказала знакомому, что планирует открыть свой бизнес, но ей не хватает денег. Тот предложил дать 100 тысяч долларов в долг.

Реклама

Пензячка согласилась и написала на указанную мужчиной электронную почту, которая якобы принадлежала его бухгалтеру. В ответ пострадавшая получила письмо о том, что сначала она должна оплатить комиссию в криптовалюте.

Реклама

Женщина отправила нужную сумму, которая в рублях составила около 700 тысяч рублей, после чего «ирландец» перестал выходить на связь. Теперь мошеннику грозит до шести лет тюрьмы.