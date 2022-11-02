Представившаяся индонезийкой мошенница выманила у жителя Пензы почти 700 тысяч рублей | 360°

Криминал 02 ноября 2022, 17:47 Представившаяся индонезийкой мошенница выманила у жителя Пензы почти 700 тысяч рублей Unsplash

Читать 360tv в

Житель Пензы лишился 686 тысяч рублей после знакомства с мошенницей в интернете. Девушка представилась индонезийкой и предложила потерпевшему миллион долларов, сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на УМВД по региону.

Мужчина рассказал собеседнице, что занимается благотворительностью и принял ее предложение материальной помощи. Женщина сказала, что вышлет деньги по почте и попросила оплатить таможенную пошлину.

Реклама

«Мужчине эта сумма показалась „каплей в море“ перед открывающимися перед ним горизонтами, и он перечислил деньги», — рассказали в ведомстве.

Реклама

Получив по почте нужную сумму «индонезийка» перестала выходить на связь. После этого потерпевший обратился в полицию.