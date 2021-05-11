Представитель Росгвардии раскритиковал отказ казанской школы от услуг охраны

Все здания России имеют свою категорию, по которой определяются какие меры и силы нужно направить на ее охрану. Учебные заведения относятся к высшей категории, а значит безопасность — дело рук профессионалов. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Он подчеркнул, что охрану в школах должны обеспечивать частные охранные предприятия, специальные структуры или службы безопасности. Так он прокомментировал сообщения, что в казанской школе № 175 на входе сидел 62-летний вахтер.

«Насколько нам известно, ЧОП обеспечивал безопасность в этой школе еще в 2019 году. Что дальше произошло, по каким причинам была замена охраны, кто выполнял обязанности охранников, какая квалификация у этого человека и этих людей. На эти вопросы предстоит ответить следствию. Росгвардия и другие ведомства изучают этот вопрос», — заявил он.

О том, что руководство школы летом 2020 года отказалось от услуг охранников, сообщил Telegram-канал Mash. Авторы утверждают, что причиной стало повышение расценки на услуги с 40 до 47 тысяч рублей.

Мама одного из учеников школы в беседе с «360» заявила, что родители сами заключили договор с ЧОП и оплачивали услуги охраны. Но в день нападения на учебное заведение его бывшего выпускника, на входе находился 62-летний вахтер. Мужчина помешал вооруженному молодому человеку быстро пройти в дверь. Это позволило еще одной сотруднице школы нажать на тревожную кнопку. В данный момент вахтер находится в больнице с огнестрельным ранением.

В ходе нападения вооруженного молодого человека погибли семеро детей и двое взрослых. Ранения различной степени тяжести получили 21 пострадавший. Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». В ходе расследования они установят, причины нападения и все обстоятельства, которые этому способствовали.