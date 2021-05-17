Жительница Новокузнецка, задавившая любовника своим весом, предстанет перед судом

Управление СК по Кемеровской области передало в суд дело 45-летней жительницы Новокузнецка, обвиняемой в убийстве сожителя. По версии следствия, она задавила мужчину своим весом.

Преступление произошло в октябре 2020 года. Семейная пара употребляла дома спиртное. Изрядно выпив, сожители начали ссориться.

Когда мужчина лег на кровать, уткнувшись лицом в матрац, обвиняемая, как считают в СК, села ему на шею, удерживая ногами голову, чтобы он не смог ее поднять.

Когда сожитель перестал подавать признаки жизни, женщина испугалась. Она начала кричать и трясти мужчину, чтобы он очнулся. На крики спустилась соседка с верхнего этажа. Она вызвала скорую помощь. Медики зафиксировали смерть мужчины.

Согласно заключению патологоанатома, причиной смерти стала асфиксия от закрытия органов дыхания мягким предметом.

Подозреваемая частично признала вину. Она заявила, что хотела только успокоить сожителя.

«Следует отметить, что при росте ниже среднего обвиняемая имеет вес более 100 килограммов», — добавили в СК.