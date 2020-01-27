Председателя жилищного кооператива застрелили в центре Новосибирска

В центре Новосибирска неизвестный застрелил председателя жилищно-строительного кооператива «Залесский» Олега Арчибасова. Это произошло в понедельник, 27 января. Тело обнаружили утром.

«В Центральном районе Новосибирска было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением. По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по статье „Убийство“. Проводятся следственные действия, направленные на установление подозреваемого», — сообщил представитель управления Следственного комитета по региону. Его слова привело РИА «Новости».

Как подтвердил источник в правоохранительных органах, убили председателя ЖСК «Залесский» Олега Арчибасова. Убийце удалось скрыться. Его ищут.

«Сотрудники полиции и следственного комитета проводят мероприятия, направленные на установление и задержание личностей, причастных к совершению преступления», — рассказал представитель МВД региона. Его слова привел сайт «Наш дом Новосибирск».

Местные СМИ сообщили, что Арчибасов конфликтовал с крупным застройщиком, представлял интересы дольщиков, уточнил сайт «Тайга. Инфо». Убийство произошло в нескольких десятков метров от офиса компании погибшего, сообщил сайт «Сиб.Фм».