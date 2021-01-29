Председателя правления МСП Банка Голованова посадили под домашний арест
Решение принял Басманный суд Москвы, уточнил ТАСС. Голованов проведет под домашним арестом два месяца.
«Удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Голованова Дмитрия Ярославича меры пресечения в виде домашнего ареста на срок до 27 марта 2021 года», — сообщили в пресс-службе суда.
Вердикт может быть обжалован в установленные законодательством сроки.
Банкира Дмитрия Голованова задержали в Москве по подозрению в совершении преступления по части 2 статьи 201 УК РФ. Максимальное наказание по ней — до 10 лет лишения свободы.
Пресс-служба МСП Банка пока никак не прокомментировала ситуацию, как и следственные органы.
Дмитрий Голованов возглавляет правление АО «МСП Банк» с 18 июля 2016 года. С 30 июня этого же года он вошел в наблюдательный совет АО «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (ОАО «МСП Банк»).