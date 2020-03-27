Председатель дома «заказал» пенсионера за постоянные жалобы

Председатель ТСЖ из Калининграда нанял бывшего заключенного, чтобы убить конфликтного жильца. Жертвой должен был стать 72-летний пенсионер, писавший многочисленные жалобы в разные инстанции.

В полиции узнали о готовящемся преступлении, взяли жильца под охрану и увезли в безопасное место. В его квартире устроили инсценировку убийства. На место выезжала следственно-оперативная группа, так, чтобы соседи поверили в гибель мужчины.

Заказчика задержали, когда он передал киллеру 100 тысяч рублей за работу, сообщила пресс-служба регионального управления МВД. Расследуется уголовное дело о покушении на убийство. Жизни потерпевшего ничто не угрожает.

Ранее стали известны подробности убийства 19-летней жительницы Екатеринбурга. По версии следователей, ее задушил знакомый с работы, который приревновал девушку к жениху из Башкирии. Сам знакомый родом из Узбекистана, в России он нелегально работал более 10 лет.