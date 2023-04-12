Криминал 12 апреля 2023, 12:52 Предпринимателю из Курска вынесли приговор по делу о шпионаже и сбыте наркотиков Суд приговорил жителя Курска к 15 годам ИК по делу о шпионаже и сбыте наркотиков РИА «Новости»

Читать 360tv в

Жителя Курска приговорили к 15 годам лишения свободы за шпионаж и покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Фигурант дела — уроженец Украины, имеющий двойное гражданство, украинское и российское. Работал индивидуальным предпринимателем, жил в Курске.

Реклама

Гособвинение просило отправить обвиняемого за решету на 18 лет и оштрафовать на 500 тысяч рублей. Защита хотела, чтобы его оправдали по каждому преступлению.

Дело рассматривал коллегиальный состав суда в закрытом судебном заседании. В итоге фигуранта приговорили к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 200 тысяч рублей. Вину подсудимый не признал.

В пресс-службе отметили, что время задержания и содержания под стражей до вступления приговора в законную силу засчитают в срок лишения свободы из расчета один день за один день отбывания наказания. Приговор пока не вступил в законную силу.