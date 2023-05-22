Криминал 22 мая 2023, 12:27 Предпринимателя в Кабардино-Балкарии ограбили на почти 20 миллионов рублей Telegram-канал «112»: 2 бандита в Кабардино-Балкарии ограбили бизнесмена на 18 млн рублей РИА «Новости»

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Бизнесмен в Кабардино-Балкарии стал жертвой ограбления со стороны злоумышленников. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По данным источника, преступники ворвались в дом предпринимателя в три часа ночи, приставили к горлу мужчины нож и потребовали отдать им деньги.

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Хозяин показал бандитам на коробку, в которой находились 18 миллионов рублей. Злоумышленники забрали деньги и скрылись, никто не пострадал.

Правоохранительные органы направили личный состав на поимку грабителей, но задержать их пока что не удалось.

Ранее в Пушкино неизвестный мужчина в перчатках и медицинской маске ворвался в кассу взаимопомощи, связал кассиршу и украл деньги.

На появившихся в Сети кадрах можно увидеть, что он скрыл свое лицо очками и белой бейсболкой. В какой-то момент злоумышленник заметил открытую дверь, но не смутился, закрыл ее и вернулся к сбору денежных средств в пакет.

Ущерб оценили в 112 тысяч рублей, полиция приступила к поискам грабителя.