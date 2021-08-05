Предпринимателя осудили за незаконную добычу песка в ЯНАО

Индивидуальный предприниматель из Надыма в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) занимался незаконной добычей песка, за что был привлечен к ответственности. Об этом сообщило ИА «Север-пресс».

Он добыл 969 кубометров песка без лицензии. Ущерб оценили в 160 тысяч рублей. «Городской прокурор направил в суд иск о взыскании с индивидуального предпринимателя в пользу Российской Федерации ущерба, причиненного незаконной добычей песка», — рассказали в прокуратуре. Суд удовлетворил иск.