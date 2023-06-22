Эксклюзив 22 июня 2023, 20:52 Предпринимателя из Подмосковья задержали за выращивание наркотических растений Источник «360»: директор «Винтем Телеком» Михайлов организовал нарколабораторию в Пушкино Телеканал «360»

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Коммерческого директора интернет-провайдера «Винтем Телеком» Константина Михайлова задержали за незаконный оборот наркотиков. Он организовал делянки для выращивания дурманящих растений в двух квартирах. Об этом сообщил источник «360», знакомый с ситуацией.

По имеющимся данным, днем 19 июня в квартире подозреваемого в Пушкино правоохранители нашли пластиковую емкость с наркотическим растением массой более 100 грамм. Это считаете крупным размером. Как уточнил источник, вещество Михайлов хранил с целью дальнейшего незаконного сбыта.

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Вечером 19 июня в квартире подозреваемого в Королеве правоохранители нашли еще одну емкость «с веществом растительного происхождения». На следующий день Михайлова задержали. Ему предъявили обвинение по статье о незаконном обороте наркотиков.

«Вину задержанный признал частично», — уточнил источник.

По его данным, Михайлов выращивал наркотические растения для собственного использования. Чтобы он не скрылся от следствия и не продолжил заниматься преступной деятельностью, следствие направило в суд ходатайство об аресте предпринимателя на два месяца.